La última esperanza: ¿Hay algo que pueda hacer el Barcelona para conservar a Leo Messi?

La partida de Leo Messi del Barcelona tiene al mundo del fútbol de cabeza; los grandes clubes europeos con fondos ilimitados ya se relamen los bigotes por lo que puede ser la contratación más importante de su historia, sin importar el nombre del equipo. Y los aficionados del Barça, pues tendrán que resignarse a perder al mejor jugador de la historia por la necedad de su peor presidente.

Pero hay un resquicio de esperanza que tiene a los seguidores de Messi todavía con la camiseta puesta y esperando que el milagro se dé para que Leo continúe en el equipo azulgrana y pasa justamente por la renuncia de Josep María Bartomeu.

La mayoría de los medios españoles y europeos hablan de que la inmediata renuncia del presidente del Barcelona podría hacer recapacitar a Leo y hacer que acepte permanecer en un proyecto nuevo que llegue cuanto antes, luego de unas elecciones express.

No se ve fácil, la determinación de Messi parece total y aunque él no ha encarado a su afición para hacérselos saber y agradecerle 15 años de apoyo y de encumbrarlo como el jugador más popular y millonario del mundo, la decisión parece tomada.

ME HAS JODIDO LA VIDA

BARTOMEU.

ME HAS QUITADO AÑOS DE VIDA, ME HAS HUMILLADO EN EUROPA, ME HAS QUITADO A NEYMAR Y AHORA ME QUIERES QUITAR A MESSI DE MI LADO. NO PUEDO MÁS CÓMO CULÉ, SI MESSI SE VA TE QUEDARÁS MÁS SÓLO DE LO QUE ESTÁS. pic.twitter.com/SFreMRs0Aw

— David Valdearenas (@DavidValdearen1) August 26, 2020