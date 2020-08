¿Por qué la actriz Bette Midler llamó “extranjera ilegal” a Melania Trump y pidió echarla?

Noticias

También cuestionó que la Primera Dama "todavía" no pueda hablar bien inglés

La primera dama Melania Trump dio su discurso en la Convención Nacional Republicana desatando diversas críticas, una de ellas de la actriz Bette Midler, quien utilizó un lenguaje similar a los republicanos que apoyan al presidente Donald Trump cuando se refieren a inmigrantes, especialmente indocumentados.

“Puede hablar varias palabras en varios idiomas”, escribió Midler tras señalar que el discurso era aburrido, luego pidió: “¡Saquen a esa extranjera ilegal del escenario!”.

#beBest is back! A UGE bore! She can speak several words in a few languages. Get that illegal alien off the stage! — bettemidler (@BetteMidler) August 26, 2020

En otro comentario escribió que la Primera Dama no habla bien inglés.

“Oh, Dios. Ella no puede hablar inglés todavía”, escribió. Su comentario desató varias críticas, pero Midler no borró sus mensajes y retomó uno de ellos para justificarlos.

“¿Por qué no? Les estoy dando una probada de su propia medicina. Supongo que no les gusta”, tuiteó.

Es común que los republicanos se refieran a los inmigrantes como “aliens” un concepto despectivo sobre los extranjeros. La connotación negativa de “ilegal aliens” (extranjeros ilegales) no es utilizada por defensores de inmigrantes y derechos civiles y tanto ellos como la mayoría de los medios de comunicación se refieren a estas personas como inmigrantes indocumentados.

Hay diversas teorías de que la Primera Dama comenzó a trabajar sin permiso laboral en los Estados Unidos, luego obtuvo una visa reservada para personalidades con “habilidades extraordinarias” y después logró la naturalización. A través de ella sus padres lograron obtener la “green card” y luego la naturalización, el proceso de petición familiar que ahora la Administración Trump critica y llama “inmigración en cadena”.

Why not? Just giving them a taste of their own immigrant bashing medicine. I guess they’re not keen. https://t.co/yAuMjgxqiH — bettemidler (@BetteMidler) August 26, 2020

El colaborador de The Hill, Joe Concha, criticó a Midler por burlarse de la Primera Dama, quien afirma hablar cinco idiomas, aunque se ha confirmado solamente su fluidez en esloveno e inglés.

“Bette Midler se burla de la Primera Dama quien habla cuatro idiomas más que ella”, escribió Concha.

Mercedes Schlapp, quien lidera el movimiento Latinos por Trump, respaldó la crítica.