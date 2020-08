Sentencian a latino profesor de karate que confesó abuso sexual de niña en Queens

Héctor Quinchi, ex instructor de artes marciales en Queens (NYC), fue sentenciado ayer a siete años de prisión tras declararse culpable de violar a una niña de 12 años en el estudio de Tae Kwon Do donde daba clases.

Además enfrenta 10 años de supervisión posterior a su liberación y deberá registrarse como delincuente sexual, dijo la fiscalía.

Quinchi (37), residente de Woodside, se declaró culpable en julio de violación y otros cargos derivados del contacto sexual repetido con la víctima entre agosto y octubre de 2019, según los fiscales.

La niña era su alumna en lecciones de kárate, dijeron las autoridades. Quinchi se entregó a la policía en octubre después de conocer que la víctima le había contado a sus padres sobre el abuso, lo que lo llevó a temer por su vida.

Durante la lectura de cargos de Quinchi, su abogado reconoció y no impugnó la confesión que hizo a la policía dentro de la comisaría.

Supuestamente les dijo a los detectives: “Hice algo muy malo. Tuve relaciones sexuales con una estudiante a la que amo como a una hija“. Y agregó que se había entregado porque temía que el padre de la víctima lo matara, citó Pix11.

