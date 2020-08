Sin tocar tierra ya culpan a Laura de una muerte en Texas; hombre muere electrocutado tratando de prepararse para el huracán

TEXAS – El huracán Laura todavia no tocaba tierra el miércoles por la tarde, pero en una pequeña ciudad de Texas ya había sido culpado por la muerte de un hombre del Condado Harris.

Un residente de la zona de Atascosita, un municipio 30 millas al norte del centro de Houston, se encontraba cortando las ramas de un árbol en preparación para el huracán cuando fue electrocutado, según informaron las autoridades.

El hombre de 62 años se encontraba sobre una escalera tratando de cortar unas ramas que se encontraban cerca de unos cables de electricidad.

Oficiales informaron que aparentemente la víctima tocó los cables con su motosierra y fue electrocutado.

El hombre que no ha sido identificado murió en la escena.

NOW – ELECTROCUTION

Heavy police presence in the 12700 block of Gran Teton Trl in the Eagle Springs subdivision.

A male has been confirmed deceased after he was electrocuted by a power-line while cutting down tree limbs.

AVOID THE AREA.

Follow us at https://t.co/E8STYI44gc pic.twitter.com/crdI6rnVLc

— Mark Herman, Harris County Constable Precinct 4 (@Pct4Constable) August 26, 2020