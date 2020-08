Un alcalde del sur de Florida insta a la policía a no multar a los restaurantes que incumplen la ley por el coronavirus

El alcalde de Hialeah, Carlos Hernández, anunció el martes que los oficiales de policía de la ciudad y los oficiales de cumplimiento del código no harán cumplir los límites del condado de Miami-Dade sobre los comedores interiores de los restaurantes.

El alcalde de Miami-Dade, Carlos Giménez, había enfrentado una dura oposición en julio cuando prohibió la apertura de los comedores interiores. Sin embargo, este martes anunció que, a partir del lunes, esos espacios podrán abrir con un límite de capacidad del 50 por ciento a partir del lunes.

Te puede interesar: Fuertes olores en Miami por un contenedor que estaría lleno de cadáveres con coronavirus

“Pueden abrir el lunes, pero si abren antes podrían enfrentar una multa”, subrayó Giménez.

Hialeah Mayor Carlos Hernandez has lately made a habit of picking fights with other leaders over their handling of COVID-19.

He went a step further Tuesday, telling police and code enforcement officers to stop enforcing the county’s ban on indoor dining. https://t.co/rcMTY9Tzx7

— Miami Herald (@MiamiHerald) August 25, 2020