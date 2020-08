Dwyane Wade muestra su apoyo a Black Lives Matter con un peculiar look

El incidente del domingo pasado, en el que el afroamericano Jacob Black recibió disparos por la espalda de parte de un policía en Kenosha, Wisconsin, reanimó las protestas en contra de la violencia racial y la brutalidad policiaca.

Wow. This Black man was shot several times in the back by @KenoshaPolice today. He was getting into his car after apparently breaking up a fight between two women. He’s in critical condition now. We demand JUSTICE! #BlackLivesMatter pic.twitter.com/I1reDEp4nw

— Ben Crump (@AttorneyCrump) August 24, 2020