LA Metro estudiará propuesta para eliminar tarifas para todos los pasajeros de autobuses y trenes

Un nuevo grupo de trabajo exploratorio de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) de Los Ángeles comenzará a trabajar la próxima semana en una propuesta para eliminar las tarifas para todos los pasajeros en los autobuses y trenes de Metro, anunciaron el jueves funcionarios del condado de Los Ángeles.

En un comunicado, Metro dijo que el grupo entregará un plan al director ejecutivo y la junta directiva de la agencia para fin de año como parte de la Iniciativa del Sistema Fareless, o FSI. Se espera que la propuesta incluya posibles escenarios y fuentes de financiamiento.

“LA Metro tiene la obligación moral de seguir un sistema sin tarifa y ayudar a nuestra región a recuperarse tanto de una pandemia única en la vida como de los efectos devastadores de la falta de asequibilidad en la región”, dijo el director ejecutivo de Metro, Phil Washington. “El transporte sin tarifa ayudará a los trabajadores esenciales, madres y padres, estudiantes, personas mayores y pasajeros con discapacidades”.

Washington dijo que un tránsito sin tarifa aumentaría enormemente el número de pasajeros en tránsito, sacaría un número notable de automóviles de la carretera, ayudaría a crear más espacios públicos que sirvan mejor a la mayoría de las personas y mejorar la calidad del aire.

El ingreso familiar promedio de sus pasajeros es de aproximadamente $17,975 dólares para los pasajeros de autobús y $27,723 para los pasajeros de tren, según una encuesta de clientes de Metro realizada el otoño pasado.

Tras el anuncio del jueves, el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, respaldó la llamada Operación FSI.

“Apoyo el transporte público sin tarifas en Los Ángeles, y en mi papel como presidente de la junta de Metro, estoy trabajando con el director ejecutivo y el equipo de @MetroLosAngeles para llevar esa visión a buen término en 2021”, dijo Garcetti en Twitter. “Este es un paso importante hacia un futuro más equitativo y sostenible”.

