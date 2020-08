No han aprobado un segundo cheque de estímulo, ¿qué puedes hacer mientras tanto?

Dinero

No es seguro que los legisladores vayan a aprobar un segundo cheque de estímulo, por lo que sería mejor que te preparas para esto

Los legisladores aún no se han puesto de acuerdo en las negociaciones para aprobar un segundo cheque de estímulo, además de que el Senado se tomó un receso y no volverá a sesionar sino hasta el 8 de septiembre, por lo que la entrega de un cheque de estímulo –si llegara a ocurrir– sería en una fecha muy lejana, de acuerdo con The Motley Fool.

Como no es seguro que, al final, se dé a los ciudadanos un segundo cheque de estímulo, a continuación, te compartimos algunas cosas que podrías hacer para administrar mejor tu dinero y superar la actual crisis por la que estamos pasando.

Explora todos los beneficios que hay

Recuerda que hay beneficios de desempleo estatales, beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), Medicaid y otras fuentes de ayudas estatales y federales que aún son accesibles para las personas que se han quedado sin trabajo.

Investiga sobre las que están a tu alcance y aplica en todas las que puedas.

Haz recortes presupuestarios

Ya sea que tengas trabajo o no, vivir con un presupuesto más pequeño sería lo mejor que podrías hacer durante una recesión como en la que estamos actualmente.

Al reducir tus gastos, podrás poner más dinero a tu fondo de emergencias o tener más efectivo para invertir.

Revisión de tus activos y estrategia de inversión

Es posible que se produzca otra caída del mercado debido al aumento de casos del coronavirus. Por eso, lo mejor es revisar qué tanto pueden verse afectadas tus inversiones en la bolsa o inversiones en negocios que hayas montado. De esta manera, sabrás si debes vender o conservar algunas de dichas inversiones si la crisis empeora.

Al tomar estas medidas para estabilizar tu situación financiera, aun sin tener un cheque de estímulo, podrás asegurarte de que la crisis no afecte en gran medida tu futuro financiero.

