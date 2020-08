VIDEO: Entrenador del PSG Femenil toca indebidamente a jugadora que fue sustituída

Este miércoles se llevó a cabo la semifinal de la Champions League Femenina entre Paris Saint-Germain y Olympique Lyon. El partido se desarrollaba sin contratiempo y minutos después de que el Lyon se pusiera adelante en el marcador, se vivió una situación muy polémica.

Al minuto 80, Sandy Baltimore del PSG salió de cambio, cuando llegó a la zona técnica, el entrenador Olivier Echouafni la abrazó para consolarla pero con su mano izquierda le tocó el pecho de manera indebida, mientras le decía unas palabras al oído. Hope Solo, la legendaria portera estadounidense, notó el tocamiento inapropiado y compartió el video en twitter.

Excuse me, what is he doing? https://t.co/JZGhex6dDe

— Hope Solo (@hopesolo) August 26, 2020