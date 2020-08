Dos Teslas chocan en la carrera de Pikes Peak, los conductores salen ilesos

Autos

Pikes Peak​ es un pico en la cordillera Front, en el centro del estado de Colorado

En este año dos Tesla Model 3 se salieron de la famosa carretera de Pikes Peak International Hill Climb, lo bueno es que estos accidentes han resultado con ninguno de los conductores heridos.

Los dos Model 3 y conductores eran productos del sintonizador Tesla Unplugged Performance de Hawthorne, California.

Josh Allen salió de la piste y Logró evitar el contacto con los árboles y no resultó herido. Ahora el veterano conductor Randy Pobst fue el otro piloto de Tesla en despegar de buena manera, pero salir de la carretera después de un desnivel en el pavimento.

Pobst explico que había corrido el auto un día antes y todo estaba de maravilla. Sin embargo, había alcanzado las 113 millas por hora (mph) en la recta que se acercaba a la curva, frenó y redujo la velocidad a 68 mph cuando el auto golpeó el desnivel y lo sacó del rumbo.

Entre lo malo del accidente, es que esa sección tenía espacio para escurrimientos y no directamente al barranco.

“En las carreras, las altas son altas y las bajas son bajas”, dijo Pobst, en su canal de videos de YouTube. “El auto estuvo impecable ayer, no creo que alguna vez haya conducido un auto con mejor manejo. El truco aquí es que el auto había estado tan bien ayer, fantástico, perfecto, pero esta fue la primera carrera en la sección superior notoriamente accidentada (de Pikes Peak), lo conduje en un tranvía, lo conduje los dos últimos años (en la carrera) … amigos que corrieron ayer me dijeron que estaban volando en un par de lugares … realmente no tengo excusas … ”

Pikes Peak​ es un pico en la cordillera Front, en el centro del estado de Colorado, Estados Unidos y en la parte oriental de las Montañas Rocosas.

***

Te puede interesar: