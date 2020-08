General de EE.UU dijo al Congreso que los militares no jugarán un papel en las elecciones de 2020

Noticias

El general Mark Milley aclaró que las fuerzas armadas no tendrán ningún papel en la realización del proceso electoral o en la resolución de un voto en disputa

El general de mayor rango de Estados Unidos, el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Mark Milley, dijo a los miembros del Congreso que las fuerzas armadas no jugarán un papel en las elecciones de noviembre y no ayudarán a resolver ninguna disputa si se cuestionan los resultados, reportó CNN.

“La Constitución y las leyes de Estados Unidos y los estados establecen procedimientos para llevar a cabo elecciones y para resolver disputas sobre el resultado de las elecciones… No veo al ejército estadounidense como parte de este proceso”, dijo Milley en una carta publicada el viernes respondiendo a las preguntas de dos miembros del Comité de Servicios Armados de la Cámara.

“En el caso de una disputa sobre algún aspecto de las elecciones, por ley, los tribunales de Estados Unidos y el Congreso de Estados Unidos están obligados a resolver cualquier disputa, no el ejército de los Estados Unidos”, agregó Milley.

“Creo profundamente en el principio de un ejército estadounidense apolítico”, escribió Milley.

Las respuestas de Milley llegaron en respuesta a preguntas de los representantes demócratas Elissa Slotkin de Michigan y Mikie Sherrill de Nueva Jersey, luego de una audiencia en julio del Comité de Servicios Armados.

The Associated Press fue la primera en informar sobre la carta de Milley.

Donald Trump a veces se ha negado a decir públicamente que aceptará el resultado de las elecciones, y le dijo a Fox News en julio: “Tengo que ver, mirar, tengo que ver, no solo voy a decir que sí, no voy a decir no, y yo tampoco la última vez “.

El ejército nunca ha estado involucrado en una elección en disputa

Si bien Estados Unidos tiene un historial de elecciones disputadas, incluidas las contiendas presidenciales de 1876 y 2000, fueron resueltas por autoridades civiles y el ejército nunca ha estado involucrado en ningún tipo de esfuerzo para resolver una elección.

“Debido a que el ejército es la institución más confiable en la vida estadounidense, cuando la gente tiene miedo, confía en que el ejército hará lo correcto, lo legal, lo constitucional, lo decente, aunque no sea su trabajo, aunque en este caso lo haría. “Ser un precedente extraordinario y peligroso para la democracia en Estados Unidos”, dijo a CNN Kori Schake, director de política exterior y de defensa del American Enterprise Institute.

Los comentarios del general Mark Milley, presidente del Estado Mayor Conjunto, subrayan el extraordinario entorno político en Estados Unidos, donde el presidente ha declarado sin evidencia que el aumento esperado en las boletas por correo hará que la votación sea “inexacta y fraudulenta” y ha sugerido que podría no aceptar los resultados de las elecciones si pierde.