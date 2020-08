La forma correcta de lavar las frutas y verduras

Consumer Reports

No puedes eliminar los pesticidas con el lavado. Las sustancias químicas se adhieren a la piel suave, las capas de cera pueden atrapar ciertos pesticidas y algunos son sistémicos, lo que significa que penetran en la pulpa de las frutas o verduras. De hecho, las pruebas de pesticidas del USDA en las que basamos nuestras calificaciones se realizan después de lavar los productos, y si es necesario, después de pelarlos. Sin embargo, algunos todavía tienen residuos de pesticidas.

Para eliminar todos los residuos de pesticidas que puedas, sigue el método utilizado por el USDA:

Lava todas las frutas y verduras, incluso las que se van a pelar, en agua fría durante 15 o 20 segundos. Para las frutas y verduras duras con cáscara, como manzanas y papas, usa un cepillo para verduras o frótalas con las manos. Puedes medir el tiempo cantando la canción de “Feliz cumpleaños” dos veces o cualquier estribillo de 20 segundos de tu canción favorita.

Eso es todo. No hay evidencia de que los lavados especiales eliminen más pesticidas.

Y debes evitar el jabón y especialmente el cloro. La preocupación por la actual pandemia de coronavirus ha llevado a muchas personas a pensar que el uso de limpiadores en las frutas y verduras puede ayudar a prevenir la propagación de la enfermedad. Pero es mucho más probable que, incluso después de enjuagar, el jabón o el cloro que queda en los alimentos pueda enfermarte.

Nota del editor: Este artículo también se publicó en la edición de octubre de 2020 de la revista Consumer Reports.

