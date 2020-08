Se estrella un avión en un vecindario de Broward, al norte de Miami

Un pequeño avión se estrelló el viernes por la mañana en el condado de Broward, al norte de Miami. Según fuentes oficiales, al menos hay un muerto en la escena.

El accidente ocurrió en la 1834 S. Park Road.

BREAKING NEWS: A small plane crashed Friday morning in Broward County, resulting in at least one fatality. https://t.co/nL7NqWsthR

El helicóptero la cadena Local 10 News de Miami ha ofrecido imágenes aéreas del lugar de la escena, poco después de producirse este terrible accidente. Se podía ver el cuerpo de una persona, aparentemente fallecida, en la parte delantera del avión y rodeada de escombros.

Flight radar view of this morning’s plane crash in Broward County.

The fixed wing, multi-engine plane was headed from Pompano Beach Airpark to North Perry Airport. pic.twitter.com/cnh9i406mC

