El último tweet de Chadwick Boseman es la publicación más gustada de todos los tiempos en Twitter

El último tweet publicado en la cuenta de Twitter de Chadwick Boseman es ahora la publicación con más “me gusta” en la historia de Twitter.

La compañía de redes sociales hizo el anuncio el sábado por la tarde, luego de la impactante muerte de Boseman el viernes por la noche debido a un cáncer de colon.

“Los fanáticos se están reuniendo en Twitter para celebrar la vida de Chadwick Boseman, y el tweet enviado desde su cuenta anoche es ahora el tweet con más me gusta de todos los tiempos en Twitter”, dijo la compañía en un comunicado.

Twitter también restableció el emoji del hashtag “Black Panther” a raíz de la muerte de la estrella.

El anuncio de la muerte de Boseman tiene alrededor de 6 millones de “me gusta” y contando al momento de escribir, junto con alrededor de 2.2 millones de retuits y comentarios, incluso de las celebridades que han trabajado con Boseman y las personas a las que él ha inspirado.

El tweet anterior con más “me gusta” fue uno del ex presidente de Estados Unidos Barack Obama, de agosto de 2017, con aproximadamente 4.3 millones de “me gusta”.

"No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion…" pic.twitter.com/InZ58zkoAm

Obama es una de las muchas personas que ha publicado un tuit en honor a Boseman, quien continuó filmando entre cirugías y quimioterapia.

Chadwick came to the White House to work with kids when he was playing Jackie Robinson. You could tell right away that he was blessed. To be young, gifted, and Black; to use that power to give them heroes to look up to; to do it all while in pain – what a use of his years. https://t.co/KazXV1e7l7

— Barack Obama (@BarackObama) August 29, 2020