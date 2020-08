FBI rescata a 39 menores desaparecidos en Georgia

Decenas de menores de edad desaparecidos, incluidas 15 víctimas de tráfico sexual, fueron rescatados durante una operación reciente del FBI y otras agencias en el estado Georgia.

La “Operation Not Forgotten” (Operación No Olvidado) realizada en Atlanta y Macon (Georgia) este mes, resultó en el rescate de 26 niños, la ubicación de 13 más y el arresto de 9 asociados criminales, dijo el Servicio de Alguaciles de EE.UU. en un comunicado.

Quince de esos niños habían sido víctimas de trata con fines sexuales, informó The Atlanta Journal-Constitution.

Las autoridades dicen que también aprobaron 26 órdenes de arresto y presentaron cargos adicionales por presuntos delitos relacionados con tráfico sexual, secuestro por parte de los padres, violaciones de delincuentes sexuales registrados, posesión de drogas y armas, e interferencia en la custodia.

Los menores fueron considerados entre los casos de recuperación más desafiantes y de mayor riesgo en el área, debido a indicios de tráfico sexual infantil y otros factores de alto riesgo que incluyen explotación, abuso sexual y físico, y afecciones médicas o de salud mental, dijeron las autoridades.

— FBI Atlanta (@FBIAtlanta) August 27, 2020