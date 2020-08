Hallan a un niño latino que fue secuestrado a punta de pistola en Georgia

Noticias

La madre luchó contra el atacante armado y le arrancó un pedazo de ropa y un zapato, pero no pudo evitar el secuestro. Afortunadamente, las autoridades hallaron al bebé sano y salvo y capturaron a dos hombres

Un niño de 1 año que fue separado de su madre a punta de pistola el sábado por la tarde en un vecindario cercano a Atlanta, en Georgia, fue encontrado a salvo, dijeron las autoridades.

UPDATE: Mateo Alejandro Montufar-Barrera has been located safely and has been reunited with his mother. pic.twitter.com/Ve5AsvJzHd — FBI Atlanta (@FBIAtlanta) August 29, 2020

La policía dijo que dos hombres secuestraron a Mateo Alejandro Montufar-Barrera de un barrio de Chamblee alrededor de las 12:30 p.m. mientras su madre lo empujaba en un cochecito.

El niño fue localizado alrededor de las 5 p.m. después de que los agentes de la Patrulla Estatal de Georgia vieron la camioneta de los sospechosos en el condado de Carroll y detuvieron el vehículo, según la policía de Chamblee.

El niño se ha reunido con su madre y ambos hombres están bajo custodia policial. Sus nombres no han sido revelados.

Autoridades en Georgia emitieron este sábado una alerta “Amber” tras el secuestro de un niño hispano de un año de edad, en una localidad de la zona metropolitana de Atlanta y lanzaron un operativo de búsqueda en conjunto con agentes del Buró Federal de Investigaciones. (FBI).

#Breaking @ChambleePd and #FBI Atlanta are searching for 1-year old Mateo Alejandro Montufar-Barrera who was kidnapped at gunpoint from his mother, who was walking him in a stroller. If you see him or the suspect vehicle call 911 immediately. pic.twitter.com/3gcFhNos1a — FBI Atlanta (@FBIAtlanta) August 29, 2020

De acuerdo con los reportes de las autoridades, el sujeto armado se bajó de un auto Acura MDX marrón del año 2016 y se llevó al pequeño, a pesar de que la madre intentó desesperadamente detenerlo.

Mientras luchaba para evitar que el hombre secuestrara al pequeño, la mujer rasgó un pedazo del pantalón y consiguió quedarse con uno de los zapatos del secuestrador, informó el FBI, que divulgó fotografías en su cuenta de Twitter (https://twitter.com/GBI_GA).

Mother of 1-year old Mateo Alejandro Montufar-Barrera put up a fight and was able to grab a piece of suspect's shorts and his shoe. If you recognize them call @ChambleePd 770-986-5005. pic.twitter.com/ntMtE6isff — FBI Atlanta (@FBIAtlanta) August 29, 2020

El jueves, el Servicio de Alguaciles Federales anunció el rescate de 39 niños como parte de una operación que se llevó a cabo en Atlanta y en la ciudad de Macon, en el centro de Georgia, contra el tráfico sexual de menores.

Con información de EFE