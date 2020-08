Jefe de sindicato NYPD “exige” renuncia inmediata del alcalde de Nueva York

“Necesitamos escucharlo RENUNCIAR como alcalde de Nueva York”, proclamó ayer el líder de la Asociación Benevolente de Sargentos (SBA) de NYPD, Ed Mullins, tras las reacciones de Bill de Blasio a la Convención Nacional Republicana, donde fue cuestionado reiteradamente en ausencia.

En la víspera, al cierre de la Convención (RNC) el jueves, fueron escuchadas diversas críticas a la gestión de De Blasio, tratando de asociarlo con un eventual gobierno de Joe Biden.

“Estamos esperando. Sólo quedan unas pocas horas para la puesta del sol. Dele un regalo a 8 millones de personas y renuncie. Arruinó la ciudad de Nueva York, salve la ciudad y dimita”, escribió Mullins con ironía en Twitter.

Su comentario siguió al rechazo del alcalde a las críticas a su gestión en la RNC, diciendo que hay otras prioridades.

“¿Qué necesitábamos escuchar esta semana? Planes para luchar contra COVID-19 y hacer que los estadounidenses vuelvan a trabajar. ¿Qué escuchamos? Mentiras sobre la ciudad más grande del mundo y uno de los lugares más diversos de la Tierra (…) Trump tiene miedo a la diversidad. Tiene miedo de la verdadera grandeza”, escribió De Blasio en Twitter.

Siguiendo la batalla en esa red social, el secretario de prensa de la alcaldía, Bill Neidhardt, respondió a los jefes sindicales que apoyan a Trump: “Ed Mullins y el orador de RNC Pat Lynch no representan los puntos de vista de la mayoría de los neoyorquinos, y mucho menos de las bases”.

“Son una vergüenza para el movimiento laboral. Su abrazo a un presidente racista muestra lo mal equipados que están para servir a una ciudad diversa y una fuerza mayoritaria-minoritaria ”, agregó Neidhardt.

Ya desde mediados de agosto Trump recibió el apoyo inédito del sindicato PBA, que representa a unos 24 mil oficiales de base y miles más retirados de NYPD, y que mantiene relaciones tensas con el alcalde Demócrata de NYC. La movida generó críticas porque NYPD ha sido una institución tradicionalmente apolítica.

Esta semana, Thomas Mungeer, jefe del sindicato que representa a 4 mil policías del estado Nueva York, una fuerza laboral supervisada por el gobernador Demócrata Andrew Cuomo, respaldó también la candidatura a la reelección de Trump, quien marcha detrás de Biden en las encuestas nacionales.

