Cae la plataforma en el reinicio de clases virtuales en el condado de Miami-Dade

Los estudiantes del condado de Miami-Dade intentaron iniciar sesión en sus aulas virtuales este lunes para comenzar el curso escolar 2020-2021 en medio de la pandemia de coronavirus, pero muchos estaban experimentando dificultades técnicas con la plataforma en línea.

Una portavoz del distrito escolar señaló que, desde primera hora de la mañana, se ha estado trabajando en eso.

Te puede interesar: La Universidad de Miami registra 141 positivos en coronavirus en los primeros días de clases

We understand Internet connectivity issues have been a challenge today. Students unable to connect due to these issues will not be penalized. We ask students to continue to work to make connections w/ assigned teachers, as scheduled. Any attendance discrepancies will be addressed pic.twitter.com/V7EJ5KVgGM

— Miami-Dade Schools (@MDCPS) August 31, 2020