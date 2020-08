Con una tanga hilo dental, Suzy Cortez exhibe su trasero de espalda a la cámara

Entretenimiento

La voluptuosa brasileña impactó al mostrar su anatomía con esta diminuta prenda

Suzy Cortez acaloró a sus fans al compartir en su cuenta de Instagram una imagen en la cual exhibe su cuerpo posando de espaldas con una tanga hilo dental color rosa.

La voluptuosa brasileña impactó al mostrar su anatomía con esta diminuta prenda, pero lo que más llamó la atención es que dejó a la vista gran parte de su prominente trasero.

“HI MY BABES FOR FULL PACK SUBSCRIBE NOW. LINK: https://onlyfans.com/suzycortez.”, escribió la Miss Bumbum junto a la estampa que le ha dejado ya más de 84 mil corazones rojos.

Cabe señalar que esa no fue la única fotografía con la que Suzy dejó poco a la imaginación, ya que previamente también subió otra en una pose muy similar, pero en esa ocasión apareció enfundada con un diminuto bikini blanco.

