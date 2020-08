Cristina Saralegui reaparece por sorpresa en Miami luciendo mejor que nunca

View this post on Instagram

Asi pasamos nuestro viernes en la noche… nos hemos reido hasta de nosotras mismas. • Me alegro leer todos los mensajes de amor y admiración para @cristinasaraleguitv IMPRESIONANTE leer varias generaciones hablando sobre su legado, como ayudo a tanta gente, como encamino a tantos profesionales y cuanto se aprendió de ella. “Mi mama no se perdía su programa” “Mi abuelita la veía y aprendió mucho con los casos que llevaba al programa” “Yo no me perdía un programa” “Necesitamos a Cristina de vuelta” “La admiro” “Mi favorita siempre” . Así puedo pasar la tarde listando los alagos para con ella y la verdad, es una mujer chingonsisima, con la verdad por delante y muy real. Llena de anécdotas, conocimiento y colmillo pero… una amiga traviesa, ocurrente y muy divertida. Si, sigan queriéndola que se lo merece! • @sonita2905 y yo, casos perdidos! 😆 . . . . #reinas