Este lunes votarán para extender suspensión de desalojos en California

El periodo de suspensión temporal de desalojos en California termina este 1 de septiembre, por lo que los legisladores votaran hoy por una orden de emergencia para extender la suspensión hasta el próximo año.

Este lunes los legisladores someterán a votación la propuesta AB 3088, que le permitiría a los inquilinos permanecer en sus casas hasta el próximo 31 de enero de 2021, siempre y cuando se mantengan pagando una porción de la renta.

“Los arrendatarios necesitan protección en contra de los desalojos por rentas adeudadas. Y los dueños de propiedades necesitan alivio en contra de embargos. Esta propuesta proporciona ambas cosas”, señaló el gobernador de California Gavin Newsom.

#COVID19 has resulted in deep economic hardships — especially for those that are living paycheck to paycheck.

Struggling renters need protection from evictions for missed rent. Property owners need relief from foreclosure. This proposal provides both.https://t.co/5h6iCJh5h6

