Estrella de la Juventus, Juan Guillermo Cuadrado, coquetea con el León de la Liga MX

Deportes

El futbolista vistió la playera de "La Fiera" en su tiempo libre

Diferentes futbolistas de todo el mundo se caracterizan por tener sus armarios repletos de todas las playeras que han intercambiado a lo largo de sus carreras. Muchos de ellos han dejado ver sus colecciones, y generalmente siempre tienen la de sus ídolos, o figuras como Messi y Cristiano; pero también han mostrado algunas de diferentes clubes de la Liga MX.

Esta vez fue el colombiano Juan Guillermo Cuadrado quien lució un jersey de un equipo mexicano, pues mientras disfrutaba de su tiempo libre el fin de semana, el jugador cafetalero utilizó la playera de León, pero ¿cómo fue que llegó hasta sus manos?

Cuadrado tiene una amistad desde su infancia con Yairo Moreno, quien actualmente milita en los Panzas Verdes, y fue quien durante una concentración de la Selección Colombiana le obsequió la playera, por lo que no dejó pasar el épico momento y compartió la foto de su amigo en redes sociales con la frase: “Manito le metió sabroso con esa camisa”.

CHULADA | Un día ganas títulos con la playera de @juventusfc y al siguiente tienes el honor de vestir los colores del @clubleonfc. ¿Ya vieron a @Cuadrado con el jersey de Yairo? ¡Puro talento cafetalero! #Fieramanía 🇨🇴 pic.twitter.com/9ZX59oCyEP — Fieramanía (@FieramaniaMX) August 31, 2020

Apenas hace unas semanas, Moreno ofreció una entrevista para RadioCaracol de Colombia, y ahí explicó cómo fue su relación desde antes de ser profesionales.

“Nos conocemos desde muy pequeños, antes de que fuera jugador profesional, yo andaba mucho con él, incluso me peinaba. Siempre estaba ahí conmigo, me motivaba; prácticamente me colaboraba con los pasajes. Siempre me da consejos”, dijo en entrevista.

Yairo Moreno y Juan Cuadrado amigos desde siempre que se han reencontrado en el lugar que soñaron, en la Selección representando a Colomnbia Recrear la Foto no podía faltar pic.twitter.com/5UHVvmxaEx — Julio Saucedo (@JULIO_SAUCEDO) September 4, 2019

Las playeras de la Liga MX figuran en todo el mundo. ¿Será que en el futuro, Yairo convenza a Cuadrado de jugar en el futbol mexicano?