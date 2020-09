Luisito Comunica causa indignación por foto “machista”

De nuevo el youtuber Luisito Comunica generó controversia en redes sociales al postear una foto por la que algunos lo calificaron de ‘machista’.

A través de su cuenta de Instagram, el influencer mexicano compartió una fotografía en la que su novia sale de espaldas, mostrando el trasero, y enseña un mensaje en una botella.

A post shared by Luis El Crack (@luisitocomunica) on Aug 30, 2020 at 9:59am PDT

View this post on Instagram

“Mezcal, tus nalguitas serán mías”, se ve en la botella acompañado con la leyenda avistada estás”.

Luisito se disculpó tras la lluvia de críticas.

Reconozco que mi fotografía de ayer fue inapropiada y les agradezco que me tomen como ejemplo para que comprendamos que NO es gracioso. Aunque simplemente me dio risa el nombre del mezcal y no pensé en el fondo de su significado, me doy cuenta de que esto debe de parar.

— Luis El Crack (@LuisitoComunica) August 31, 2020