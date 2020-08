Qué hacer si das positivo a una prueba de alcoholemia mientras conduces

La mezcla de alcohol y los autos no es una buena combinación, pues la responsabilidad de conducir un auto no es algo que se deba tomar a la ligera, sobre todo cuando estás de fiesta y has decidido tomarte unas copitas de alcohol. Aunque no deberías de conducir en este estado, hay quien decide hacerlo, exponiendo su vida y la de otros conductores o peatones a su alrededor.

Sin embargo, hay también quienes conducen un vehículo sin haber probado una gota de alcohol, se topan con un control de alcoholemia y resulta que han dado positivo al test. Evidentemente la primera reacción es de incertidumbre y sorpresa, pero si en algún momento llegas a pasar por algo así, aquí te decimos qué es lo que puedes hacer.

Primero que nada, no debes alarmarte, mantén la calma y no te exaltes, si estás totalmente seguro de que no has bebido alcohol, entonces saldrás bien librado de la situación. De acuerdo con información de Diariomotor, existen 3 acciones que puedes solicitar en caso de atravesar una situación así.

1. En primer lugar, tras un resultado positivo arrojado por el etilómetro portátil se realiza una segunda prueba en el furgón de atestados usando otro etilómetro, llamado evidencial, de mayor precisión, y siempre transcurrido un intervalo de tiempo superior a 10 minutos.

2. Si la segunda prueba también dio positiva serás sancionado, aunque puedes solicitar que te trasladen al centro de salud más cercano para que te realicen un análisis en sangre cuyos gastos deberás cubrir para demostrar que no has bebido alcohol.

3. Si la prueba de sangre arroja un resultado negativo, esos gastos te serían devueltos, y obviamente no serías sancionado, pues habrás demostrado tu inocencia y recuperado tu credibilidad como un conductor responsable.

**********