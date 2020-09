Buscan a un supuesto repartidor de FedEx que robó correspondencia en unos apartamentos de Miami Beach

El Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos está ofreciendo una recompensa de hasta mil dólares para aquellas personas que puedan facilitar información que conduzca al arresto de un hombre que fue capturado recientemente en un video de vigilancia robando correo de un edificio en Miami Beach.

Según la marca de tiempo que aparece en las imágenes, el robó ocurrió el 17 de agoto. Las autoridades confirmaron que el correo fue robado de un edificio situado en la 1670 Lincoln Court.

El video muestra al ladrón, que vestía una camisa de FedEx, usando una herramienta para abrir varios buzones de correo, tomando cartas y paquetes de algunos de ellos.

Luego se ve al hombre entrando en otra habitación del edificio, donde coloca los artículos en una mochila.

Before and after he jimmied his way into the mailboxes at this Lincoln Ct. building and stole mail in Miami Beach 8/17, the guy in the FedEx shirt came and left on this electric scooter. Info? Call @USPIS_MIA. @wsvn #Exclusive pic.twitter.com/I6PEDVSOXV

— Sheldon Fox-7 News (@fox_sheldon) September 1, 2020