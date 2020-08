Matan a un niño que iba en bicicleta por una de las zonas más lujosas de Miami Beach

La policía del condado de Miami-Dade está pidiendo la ayuda de la población para encontrar al conductor de un vehículo que atropelló mortalmente a un niño de 14 años que iba en bicicleta.

Los hechos ocurrieron en la emblemática avenida Collins a su paso por la zona de Bal Harbour, una de las áreas más lujosas de la costa del sur de Florida.

HIT & RUN: A 14-year-old bicyclist dies in Bal Harbour after being struck by a car that fled the scene. https://t.co/Y9sO42HBbx

— WPLG Local 10 News (@WPLGLocal10) August 23, 2020