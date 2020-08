Miami llora la muerte de Rubén Ferrer, el descubridor de Chino & Nacho y William Valdés

View this post on Instagram

Es la peor noticia que recibo no puedo creer que ya no estás con nosotros. Fuiste la primera persona que me dio la oportunidad de hacer televisión sin saber nada. Recuerdo ese casting para @showbusinesstv y me quede como reportero. Tantas historias, tantas entrevistas y cuantos sueños te conté que poco a poco los hemos ido cumpliendo. Las obras de teatros más de 150 juntos. Mi @rubenferrerrubio te me fuiste muy temprano, lo último que hablamos recuerdo me dijiste lo orgulloso que estabas de mi por todo lo logrado. Fueron muchas las enseñas que nos diste. Siempre creías en el talento joven y hacías lo posible para ayudar al ajeno. Eras de esas pocas personas que creyó en mi. No puedo creer que ya no estás. Esto duele muchísimo. 💔 QEPD Ruben Ferrer. Siempre te dedicaré mi éxito mis caídas y toda mi carrera.