Carolina Sanadoval metió “Lo que le sobra” dentro de su faja y le dicen que tiene “La Panza flácida”

Noticias

"La Venenosa" mostró su cuerpo mientras subía su faja y algunos "haters" fueron implacables con ella

La periodista venezolana Carolina Sandoval sí que sabe hacerle promoción a su marca de fajas, ropa interior, trajes de baño, jeans y para usted de contar. No sólo es la imagen de la misma, sino que demuestra a través de sus acostumbrados “En Vivo” cómo se ven las mismas y sobre todo cómo se hace para meter “Todo lo que le sobra” en un pedazo de tela tan ajustado como una faja.

Sin miedo al ridículo, la exconductora de Suelta la Sopa comenzó a subir la prenda y abotonar cada broche, uno a uno tratando de que todo quedara dentro de la faja y diciendo que es sumamente difícil pero que, una vez que todo está del “Lado de adentro”, la silueta se estiliza y quedas “Regia”.

Obviamente, el hecho que la también influencer y experta en TikTok se dejara ver en ropa interior desató halagos y al mismo tiempo duras críticas. “Qué panza tan flácida”, “Mayor grasero”, “Caro por Dios deja de mostrar tu cuerpo que tus contenidos no se basen en tu cuerpo plis ….”, “Esas fajas sólo esconden la grasa no la quitan, cada vez se le ve más panzona, has ejercicio y dieta” y “Miss piggy fajándose”, fueron algunas de las críticas implacables que le dejaron a Carolina en la sección de comentarios de su cuenta de Instagram.

Aún así, la conductora de televisión pareciera hacer ojos ciegos a esos comentarios y continúa publicando todo tipo de contenido en sus redes sociales. Ya nos ha dejado claro que de pena no sufre y mucho menos de timidez. Muy por el contrario, se caracteriza por ser una mujer muy segura de sí, que no teme mostrar su cuerpo aún cuando no es una top model. Muchas son las mujeres que agradecen que se muestre de esta manera, pues ellas han podido sentirse con la misma seguridad.

Aquí les dejamos el video para que vean a “La Venenosa” en pleno apogeo con su faja.