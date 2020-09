Jonathan Orozco tuvo que pagar $500,000 dólares al dueño de Xolos para poder usar el “1”

Deportes

El portero Jonathan Orozco de Xolos de Tijuana reveló que tuvo que pagar más de $500,000 dólares al dueño del equipo para poder usar el número uno en su dorsal.

Orozco es el primer jugador en usar el número ‘1’ con los caninos ya que el dueño, Jorge Hank Rhon aseguraba que ese número era el suyo y no lo podía usar ningún jugador.

En entrevista con ESPN el cancerbero reveló que tuvo que pagar la módica cantidad de $500,000 por el dorsal, ante el asombro de sus interlocutores.

“’Ese número es mío’, me da el porqué es de él y demás, y le dije ‘bueno, vamos a tener una discrepancia muy grande porque ese número es mío y si no uso el ‘1’ no hay prácticamente para donde hacerme‘, y me dice ‘si lo quieres, cuesta tanto y nadie lo ha querido pagar’.

El jugador explicó que cuando arreglaron el tema salarial también acordaron el pago por el número “1” del equipo.

“Ya ahí con el tema del salario y estábamos del contrato y le dije ‘buenos nos ajustamos’, me dijo que costaba ‘arribita de 500 mil dólares’, entonces ya le digo a él que el tema está así y eso te va a costar mi firma” declaró el ex jugador.

Jorge Hank Rhon es un empresario mexicano y propietario de los Xolos y de la compañía de apuestas deportivas Caliente. Además fue alcalde de Tijuana de 2004 hasta 2007.

