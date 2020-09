Polémica por visita de Nancy Pelosi a salón de belleza de San Francisco

La presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi es centro de una controversia por su visita a un salón de belleza de San Francisco.

De acuerdo con reportes, Pelosi pagó por lavado y secado de cabello en el interior de un negocio de la urbe california pese a que ese tipo de servicios no están permitidos por la pandemia del coronavirus.

La visita de Pelosi a la sala de belleza eSalon fue reportada originalmente por Fox News.

“My hair is more essential than your livelihood or the education of your children.”

Video captures a maskless @SpeakerPelosi using San Francisco hair salon that has been shuttered by government for months for blow-out https://t.co/VshKwNM9GJ pic.twitter.com/hQ9QzTVElm

— Reagan Battalion (@ReaganBattalion) September 1, 2020