“¡Vete a la m***!”: Documental del Tottenham revela que José Mourinho no tolera las críticas

El entrenador portugués estalló contra la prensa

José Mourinho es uno de los entrenadores más exitosos de las últimas décadas, puede presumir de haber sido campeón comandando a importantes equipos como el Real Madrid, Chelsea e Inter pero tiene una fuerte personalidad que al parecer no tolera las críticas.

Este lunes, se estrenó en algunos países All or Nothing: Tottenham Hotspur, el documental de Amazon Prime Video que retrata la lucha del equipo inglés por llegar a lo más alto de la Premier League en un atípico torneo con pandemia incluída. En una de las escenas del primer capítulo, se puede ver a José Mourinho en su oficina, escuchando algunas críticas que afirman que ya pasó su mejor momento, y reaccionando de fea manera.

My LORD this is incredible 😂 pic.twitter.com/sdRLPtjaHG — Elliot Hackney (@ElliotHackney) August 30, 2020

“La salida de Pochettino de los Spurs está causando un gran revuelo en las redes sociales. No creo que nunca haya visto una respuesta tan fuerte por un entrenador que fue despedido. Es increíble. Personalmente, estoy sorprendido por su salida. Pero más sorprendido por la llegada de José (Mourinho)… ¿Es realmente el fútbol que quiere jugar el Tottenham? No estoy de acuerdo. Mourinho ya ha pasado su mejor momento, mira lo que pasó en el (Manchester) United” comenta un periodista, a lo que el entrenador responde “¡Vete a la mierda!”.

Tottenham Hotspur terminó la temporada 2019-20 en el sexto lugar, posición que Mourinho tratará de superar en el próximo torneo, que inicia el 12 de septiembre.