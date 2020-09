Acusan a hispano de abusar de dos niñas en El Bronx; buscan más víctimas

Washington Jaramillo, un hombre de 62 años, ha sido acusado de abusar sexualmente de al menos dos niñas en el vestíbulo de un edificio en la sección Concourse del Bronx y la policía de Nueva York cree que puede haber más posibles víctimas.

Jaramillo enfrenta varios cargos después de que supuestamente manoseó a dos niñas de 6 y 10 años. El asalto ocurrió en el área de Grand Concourse y East 167th St el 15 de agosto, aproximadamente a las 7 p.m.

Supuestamente se acercó a las niñas, las tocó y además besó a la más pequeña en los labios, según la policía.

Las dos víctimas estaban jugando en el vestíbulo del edificio cuando el sospechoso se les acercó. Luego se fue, pero fue arrestado poco tiempo después, informó Fox News.

Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

