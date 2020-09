El jonronero dominicano Marcell Ozuna hizo historia en Fenway Park con dedicatoria a ‘Black Panther’

El dominicano Marcell Ozuna, de los Atlanta Braves, logró el martes algo sin precedentes: batear tres jonrones en el mítico Fenway Park de Boston, donde nunca se había visto algo así por parte de un pelotero de la Liga Nacional.

Los Braves apalearon 10-3 a los maltrechos Boston Red Sox conducidos por Ozuna, quien lleva ya varios años siendo uno de los mejores toleteros de la Gran Carpa.

El show de Ozuna, quien acumuló 6 carreras impulsadas, comenzó con un cañonazo de dos carreras en el primer inning, abriendo la pizarra.

Siguió en la séptima entrada tras superar el “Monstruo Verde” sin gente a bordo. La pelota viajó 441 pies.

