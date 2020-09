Matan a universitaria afuera de su casa en Sonora, había denunciado agresiones

Noticias

Le dispararon en el tórax, espalda y cabeza. El crimen será investigado como feminicidio, informó la fiscalía estatal

MÉXICO – La violencia contra las mujeres no cesa en el país y uno de los recientes caso que ha indignación es el asesinato de Rosalía Yazmín Duarte Canevett, una joven universitaria que fue baleada afuera de su casa, cuando se disponía a colocar su puesto de tacos en el municipio de Empalme, en el norteño estado de Sonora.

La universitaria, de 25 años, fue sorprendida el pasado lunes afuera de su casa, cuando estaba colocando su puesto de tacos en la colonia Bahía del Sol, al sur del estado de Sonora, por dos sujetos que le dispararon en el tórax, espalda y cabeza.

Rosalía Yazmín apenas el pasado mes de marzo había cumplido 25 años.

Gracias Dios por año más de vida ❤️ #25 Posted by Rosalía Duarte Canevett on Tuesday, March 3, 2020

Tras cometer el crimen, los pistoleros huyeron del lugar. Hasta el momento no han sido detenidos.

La joven recibió nueve balazos. Su cuerpo quedó tirado en la banqueta.

Hace unos días, Rosalía Yazmín denunció en sus redes sociales que había sido víctima de un asalto, mientras hacía ejercicio.

“Fui violentada mientras hacía caminata en el Bulevar 16 de Septiembre, en Empalme. Su motivo fue robarme el celular, pero desconozco la razón porque me levantó (secuestró) y me llevó a las vías del tren, donde me golpeó, me pateó y me asfixió”, escribió en su cuenta de Facebook.

“Gracias a Dios me dio las fuerzas para salir huyendo y por seguir viva. El hombre huyó con mi blusa y mi liga en mano, lamentablemente iba tan bien cubierto que no pude ver el rostro, pero si ven a un hombre de 29 a 35 años, piel morena, estatura de 1.70 a 1.80 y te hace creer que su moto está descompuesta, esa es su técnica”, compartió en la red social.

En su cuenta de Facebook, sus conocidos han lamentado y condenado su asesinato.

“Que impotencia de que inocentes terminen asi por la delincuencia , Dios te tenga en su santa gloria”, escribió una de sus contactos.

“QEPD… Pronta resignación para toda la familia!! Y que asco de país nos tocó vivir

Saludos hasta el cielo”, destaca otro mensaje.

En las redes sociales crearon el hashtag #JusticiaParaJazmin.

La joven era estudiante de Administración en el Instituto Tecnológico de Sonora (ITSon), institución que lamentó el homicidio doloso.

“Lamentamos la pérdida de nuestra estudiante Rosalía Yazmín Duarte Canevett, nos sumamos a la pena que embarga a la familia”, publicó el ITSon.

Que lamentable! La violencia está poniendo Ben riesgo el futuro de Sonora — Ricardo Bours C (@r_rbc) August 31, 2020

La Fiscalía General del Estado (FGE) no ha dado a conocer información sobre la indagatoria por este asesinato.

Apenas en julio pasado, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció el aumento de 7.7 en homicidios en lo que va del año.