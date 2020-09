Programa de WiFi móvil en Santa Ana, California llevará conexión a los estudiantes más necesitados

La ciudad de Santa Ana, California ha iniciado un programa con unidades móviles para llevar conexión de internet a diversas comunidades en la ciudad del condado de Orange ahora que ha iniciado el año escolar.

Como parte de una prueba piloto del programa “WiFi en ruedas” del Distrito Escolar Unificado de Santa Ana (SAUSD), desplegó el pasado martes cinco camionetas tipo van equipadas con routers para proporcionar internet con velocidad 5G a comunidades muy pobladas donde la conexión es deficiente y llega a pocos hogares.

“El internet con el que cuentan estas camionetas le puede dar conexión de alta velocidad al menos a 200 estudiantes en un área de tres campos de fútbol americano”, afirma un comunicado de las autoridades educativas.

WIFI ON WHEELS: A pilot program currently operating in five Santa Ana neighborhoods provides high-speed internet so students can attend class from the safety of their homes https://t.co/7SxBZ1PPkr

— CBS Los Angeles (@CBSLA) September 2, 2020