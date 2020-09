Tormenta tropical Nana en el Caribe puede llegar a Belice con fuerza de huracán

MIAMI – La tormenta tropical Nana amenaza con convertirse en un huracán este miércoles antes de llegar a las costas de Belice, lo contrario que la tormenta Omar, que se aleja de la costa este de Estados Unidos y no supone amenaza alguna para tierra.

Nana se mueve hacia el oeste con vientos máximos sostenidos de 60 millas por hora (95 km/h) y a las 08.00 horas (12.00 GMT) se encontraba a unas 150 millas de Limón (Honduras) y a unas 350 millas (490 km) de Belize City, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

Toda la costa de Belice está bajo vigilancia de huracán y hay avisos de tormenta tropical para la península de Yucatán (México) y el norte de Honduras y las islas de la Bahía.

Here are the 9/2 4 PM CDT Key Messages for #Nana, expected to be near hurricane strength at landfall Thursday AM. Tropical storm conditions expected in warning areas tonight. Heavy rainfall, flash flooding possible in Belize, Guatemala, portions of SE Mexico & Yucatan Peninsula. pic.twitter.com/QTBoinb2Co

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 2, 2020