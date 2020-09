5 frutas que toda la vida les has llamado verduras

Estilo de Vida

Los pimientos no son verduras, ¡son frutas y ricas en vitamina C!

¿Consideras al tomate como una verdura?, no eres el único. En este y en otros casos hemos estado equivocados toda la vida con algunos vegetales que no sabíamos eran una fruta, quizá porque popularmente no se les ha llamado así. No todas las frutas son dulces o ácidas.

Frutas y verduras son plantas, en el sentido más amplio se les llama vegetales a ambos y es correcto porque son vida o producto vegetal. En un término más concreto solemos diferenciar entre frutas y verduras, la diferencia entre ellas está justo en qué parte de la planta se originan.

Las frutas o frutos son un ovario carnoso o maduro de una planta con flores, que encierra la semilla o semillas, explica la Encyclopedia Britannica. En cambio las verduras se originan a partir de tallos, hojas y raíces de plantas.

5 frutas que se han confundido con verduras

Aguacate

El aguacate es una fruta de origen mexicano. Es una baya de una sola semilla que crece en árboles preferentemente en climas cálidos. Su textura es suave y cremosa, ricos en grasas saludables, especialmente en ácido oleico.

Tomates

Los tomates, las ciruelas, los calabacines y los melones son frutas comestibles. El tomate es un vegetal que te aporta vitamina C y licopteno, responsable de su color rojo. El licopteno es un poderoso antioxidante que puede ayudar a proteger a las células para que estas no sufran daño.

Pepinos

Los pepinos pertenecen a la familia de las calabazas. Botánicamente es una fruta, crece a partir de flores y contiene semillas. Los pepinos son bajos en calorías pero ricos en agua (contienen aproximadamente un 96% de agua), aportan vitamina K y tienen fibra.

Pimientos

Los pimientos botánicamente son una fruta. Los colores rojo, verde, naranja y amarillo los obtienen dependiendo del grado de maduración que tienen.

Son ricos en vitamina C, más que las naranjas. También tienen un alto contenido en vitamina A, vitamina B6 y betacarotenos. Tan solo media taza de pimiento rojo crudo picado tiene 95 mg de vitamina C, con ello cumples tus necesidades diarias de esa vitamina (75-90 mg); mientras que una naranja mediana te aporta 70 mg según los datos de la Oficina de Suplementos Dietéticos.

Calabazas

Las calabazas son parte de la familia de las Cucurbitáceas a donde también pertenecen sandías y pepinos. Son una fruta, si alguna vez has abierto una calabaza te has dado cuenta que está llena de semillas, las cuales también son nutritivas, ricas en antioxidantes, hierro, zinc, magnesio.

En un ambiente culinario no te preocupes tanto si llamas verduras a algunas frutas como calabazas, los pepinos y los tomates. Chefs y nutricionistas también lo hacen debido a su sabor y uso para cocinar.