¿Qué refresco debes siempre pensar dos veces antes de tomar?

Salud

Hay un refresco que puede ser peor que la bebida de cola

Ningún refresco es saludable, pero hay unos peores que otros. Estas bebidas son la gran fuente de calorías y azúcar agregado en la dieta estadounidense. El consumo frecuente de las bebidas azucaradas, no solo contribuye a la obesidad, puede aumentar el riesgo de diabetes tipo 2, enfermedades cardíacas e incluso se relaciona con muerte prematura y la demencia, según comparte la Asociación Americana del Corazón (AHA).

La lata promedio de refresco endulzado con azúcar o ponche de frutas proporciona alrededor de 150 calorías, casi todas de azúcar agregado. La Escuela de Salud Pública de Harvard señala que si bebieras solo una de estas bebidas azucaradas todos los días y no redujeras las calorías en otros lugares, podrías aumentar hasta 5 libras en un año.

Más calorías y azúcar que un refresco de cola

Si bien, ningún refresco es recomendado en nuestra dieta, hay una en especial que resulta ser peor que otras, y no se trata precisamente del refresco de cola, sino de una bebida de sabor a fruta. De acuerdo a Eat This, Not That, Crush soda de piña es el peor refresco que puedes beber.

Para corroborar los dichos, revisamos los datos expuestos en línea sobre el refresco señalado y encontramos que efectivamente, sus niveles de azúcar son muy altos. La cantidad de calorías supera a otros sabores de la misma marca e incluso a dos de las más reconocidas marcas de refresco de cola.

Cada lata de Crush soda de piña con 12 onzas tiene: 190 calorías, 65 mg de sodio y la escalofriante cantidad de 51 gramos de azúcar añadido.

El clásico Crush de naranja de 12 onzas tiene 100 calorías, 45 mg de sodio y 37 g de azúcar añadido.

Coca-Cola en lata con 12 onzas tiene 140 calorías, 45 mg de sodio y 39 gramos de azúcar añadido.

Pepsi en lata con 12 onzas tiene 150 calorías, 30 mg de sodio y 41 g de azúcar añadido.

¿Qué otros ingredientes tiene una lata de Crush soda de piña?

Agua carbonatada, jarabe de maíz de alta fructosa, sabores naturales y artificiales, ácido cítrico, benzoato de sodio (conservante), amarillo 5 y amarillo 6.

Como vemos, elegir un sabor de frutas no hace a un refresco menos dañino que otros. Para poner en perspectiva los 51 gramos de azúcar añadido que tiene una lata Crush de piña, son 13 cucharaditas de azúcar.

Eso es más del doble de los límites de azúcar agregado diario que sugiere la AHA para las mujeres, que es menos de 6 cucharaditas (25 gramos o 100 calorías) y para los hombres, no más de 9 cucharaditas (36 gramos o 150 calorías).

Las calorías están el límite máximo del total de 200 calorías diarias de azúcar añadido para una persona con una dieta de 2000 calorías diarias de acuerdo a las pautas alimentarias para estadounidenses.

Consejos para reducir el consumo de refresco

Los refrescos proporcionan muchas calorías y ningún nutriente. Puedes empezar a reducir su consumo poco a poco.

Mezcla mitad bebida endulzada y mitad sin endulzar, conforme te acostumbras a menos azúcar ve reduciendo gradualmente la ingesta de bebidas endulzadas.

Siempre ten a la mano una botella o vaso con agua. Si quieres algo de sabor, agrega rodajas de tus frutas favoritas.

Si te gusta lo burbujeante, prueba el agua carbonatada. Prepara en casa tu refresco natural con 12 onzas de agua con gas y solo una onza o dos de cítricos como lima o limón, sin añadir azúcar. Para darle más sabor, agrega rodajas de la fruta o hierbas frescas como la menta.