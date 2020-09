Toyota se alía con el gobierno japonés para lanzar el SUV Hydrogen Lunar Cruiser que permitirá a los astronautas conducir en la Luna en 2030

View this post on Instagram

Kalau masuk dealer, kira-kira berapa ya harganya? Sebagai info, dalam proyek ini Toyota bekerjasama dengan Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA). Nama Lunar Cruiser memang benar-benar diadopsi dari Land Cruiser. SUV tangguh dari Toyota yang selama ini dikenal berkualitas, tahan banting, dan bisa diandalkan. Hal-hal itu pula yang diharapkan ada pada Lunar Cruiser. 🚘 CAROLINE.id Jual-Beli Mobil Terpercaya ☎️ Info stok mobil dan kredit cek link di bio ya! #landcruiser #landcruiserindonesia #toyota #lunarcruise