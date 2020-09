VIDEO: El ridículo autogol del Mazatlán que causa burlas en las redes sociales

El Mazatlán FC jugó su primer partido como franquicia en el majestuoso Estadio Azteca y no se llevaron un buen recuerdo, ya que cayeron por marcador de 3-1 ante el América y ya se ubican en el fondo de la tabla.

El segundo gol de las Águilas estuvo enmarcado por un grave error de los sinaloenses, luego de que Aldo Rocha intentó regresar el balón para su portero Miguel Fraga quien ya no llegó a recibir el “pase” y el balón se metió a la portería de los mazatlecos, haciendo el ridículo del partido.

https://twitter.com/TUDNUSA/status/1301343564207656961}

Las burlas no se hicieron esperar por parte de los aficionados, ya que la cuenta de Twitter de Mazatlán ha sido bastante polémica desde su creación, haciendo chistes y bromas pesadas que no han gustado a los usuarios, por ello ahora les cobraron caro el error.

En tanto, Aldo Rocha salió muy apenado y pidió disculpas a la afición por su gravísimo “oso” y prometió seguir mejorando para ayudar a su equipo que apenas ha sumado seis unidades y se ubica en el lugar 16 de la clasificación.

Acepto mi error pero no tengan duda de que me levanto de esta! Gracias a los que apoyan y a los que no también porque acepto las críticas. Voy a seguir dando lo mejor para @MazatlanFC y se que tengo que dar más de mi… #NoMeRajo💪🏽¡somos los que somos y estamos los que estamos!🙏🏽

— Aldo Rocha (@Rocha29Aldo) September 3, 2020