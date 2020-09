VIDEO: Una guardia de seguridad da golpiza a un ladrón y Dana White la contrata para la UFC

En diciembre del 2019, se hizo viral un video en el que una guardia de seguridad de Best Buy detuvo a un hombre que quería robarse una bocina, le propinó una golpiza y lo corrió de la tienda departamental.

Tras el evento, la guardia de nombre Summer Tapasa fue despedida de la tienda. Sin embargo, llamó la atención de Dana White, presidente de la UFC, quien la invitó con todos los gastos pagados a la lucha entre Conor McGregor y Cowboy Cerrone en enero pasado.

Este martes, ocho meses después, Dana White ha anunciado mediante un video en sus redes sociales que Summer Tapasa ha sido contratada como parte del personal permanente de UFC.

Welcome to the @ufc Summer Tapasa!! I’m so happy you chose a career with us 👊🏻👊🏻 pic.twitter.com/GCmcCJF6sL

— danawhite (@danawhite) September 3, 2020