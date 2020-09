El programa “Shared Spaces” ha logrado el cierre completo de al menos 25 calles de San Francisco

El programa “Shared Spaces” de la ciudad de San Francisco, California empezó cuando los restaurantes solo podían operar ofreciendo comida para llevar ampliando los espacios para estacionarse temporalmente, pero desde entonces ha evolucionado.

De acuerdo con información difundida la alcaldesa de la ciudad, London Breed, el programa se ha expandido para permitir el uso de espacios públicos para que los restaurantes mantengan sus operaciones al aire libre.

La industria de los restaurantes es una de la más importantes en torno a la generación de empleo en el estado de California, por lo que su reactivación ha sido vital para las ciudades y el estado.

En palabra de Breed, Shared Spaces es para crear comunidad y no solo para comer al aire libre. “El programa nos ayuda a convivir de una manera segura y ser parte de la comunidad y apoyar a los negocios locales”, aseguró.

Un articulo firmado por la alcaldesa en la plataforma Medium, asegura que el programa ha cerrado al menos 25 calles en total para permitir la operación del programa.

We've already permitted 25 full street closures across the City as part of our Shared Spaces Program.

Whether it's curbside pickup or outdoor dining, we're moving quickly to create safe, outdoor options for our businesses to operate during COVID-19.https://t.co/nsKM6eRExI

— London Breed (@LondonBreed) September 4, 2020