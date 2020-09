Ahora se puede pagar todo el transporte público de Los Ángeles con una app en el celular

Al mismo tiempo que el mandatario regional ha manifestado su apoyo hacia un posible servicio gratuito, Eric Garcetti, presentó una nueva aplicación que convierte la tarjeta TAP en una versión digital para usar con el teléfono.

El jueves el alcalde de Los Ángeles presentó la aplicación móvil TAP, que convierte la tarjeta convencional del transporte público de la ciudad en algo digital para pagar sin contacto.

TAP is now available in Apple Wallet! Add your TAP card to iPhone or @Apple Watch for a safer, faster, and more convenient way to ride throughout LA County. #applepay https://t.co/aK3VQiRpBL pic.twitter.com/S6j8uOjuz4

