Declaran emergencia fiscal en Los Ángeles y se preparan para enviar de licencia a 15,000 personas

El pasado miércoles el Concejo Municipal de Los Ángeles declaró una emergencia fiscal debido a la caída de ingresos provenientes, en gran parte, de los impuestos hoteleros y se pronostica una caída de unos $400 millones solo este año.

La caída de las ventas, el desplome del turismo y el desempleo están golpeando fuertemente a la ciudad y sus presupuestos, que se han enfocado en atender principalmente la pandemia del coronavirus.

LA city council declares fiscal emergency, plans to furlough 15K city workers due to COVID-19, but rejected a motion to defer raises & bonuses for police officers, who are scheduled to receive a pay raise in January. https://t.co/6LR2TUPxBi

— mostly functional adult (@tbqfrank) September 3, 2020