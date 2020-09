Declaran estado de emergencia en California por ola de calor

La ola de calor que azota a California este fin de semana festivo, ha llevado al gobernador Gavin Newsom a declarar un estado de emergencia para generar y liberar más energía en el sistema eléctrico del estado.

La orden del gobernador firmada el jueves, permite que las plantas generadoras produzcan más energía suspendiendo temporalmente algunos requerimientos especiales.

La medida sería para mitigar el incremento en la demanda que habrá en el sistema de viernes a lunes debido a una intensa ola de calor.

El mismo jueves, California Independent System Operator (California ISO), solicitó a los residentes del estado hacer un uso regulado de la energía entre las 3 de la tarde y 8 de la noche desde este viernes hasta hasta el lunes, evitando el uso de grandes electrodomésticos, regulando el termostato del aire acondicionado y apagando luces innecesarias.

The California #ISO is issuing a statewide #FlexAlert, a call for voluntary electricity conservation, beginning Saturday and extending through Monday, from 3 p.m. to 9 p.m., due to excessive heat in #CAwx. https://t.co/pO9Vg3Zcs9 pic.twitter.com/k7F42dzJ8P

— California ISO (@California_ISO) September 3, 2020