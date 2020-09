Nueva ola de calor azotará el área de Los Ángeles durante fin de semana de Labor Day

Tanto el Servicio Nacional de Meteorología de Los Ángeles (NWS) como el Departamento de Salud Pública del condado, han emitido una alerta de calor excesivo durante el próximo fin de semana.

El NWS ha pronosticado altas temperaturas desde el viernes hasta el lunes, siendo el domingo el día más caliente. Se espera que las mayores temperaturas oscilante entre los 100º F y los 115º F en los valles lejanos a la costa.

VERY HOT for the holiday weekend, hottest Sunday with potential for setting some all time high temp. records! Stay tuned with us for heat safety tips!! #LAheat #SoCal #CAwx pic.twitter.com/W0Eir4R5Rf

