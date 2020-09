California amplía la prohibición de realizar desalojos de vivienda hasta enero de 2021

Los inquilinos de California que enfrentan dificultades financieras debido a la pandemia de la COVID-19 seguirán protegidos de los desalojos por cinco meses más gracias a una ley que el gobernador, Gavin Newsom, se apresuró a aprobar la noche del lunes, fecha en que vencía la protección anterior.

La medida 3088 de la Asamblea, conocido oficialmente como la Ley de Alivio para Inquilinos COVID-19 de 2020, fue aprobada anoche por la mayoría en la Legislatura y pasó inmediatamente al escritorio del gobernador para ser convertido en ley, poco antes de que expirara la primera protección aprobada en marzo pasado.

“COVID-19 ha impactado a todos en California, pero algunos soportan mucho más la carga que otros, especialmente los inquilinos que luchan por reunir el alquiler mensual, y merecen protección contra el desalojo”, dijo Newsom en un comunicado anunciando la firma.

Renters need protection from evictions when they can’t pay rent due to #COVID19.

Property owners need help to avoid foreclosure.#AB3088 will do both–but is a temporary solution to a more permanent problem.

The federal government must step up and help. https://t.co/dqRKbaoUfO

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) September 1, 2020