Indocumentados de California usaron la ayuda económica para el pago de la renta y para comida

El pago de la vivienda es la necesidad más urgente de los indocumentados afectados por la crisis económica causada por la pandemia de coronavirus en California, advierte un informe presentado el pasado viernes por la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA).

CHIRLA fue una de las 12 organizaciones comunitarias seleccionadas por el estado para distribuir los fondos de la Asistencia de Ayuda para Inmigrantes (DRAI), que entregó 500 dólares por persona o 1.000 por familia a los indocumentados.

Se estima que 155.000 indocumentados de California fueron favorecidos por el alivio entregado por una única vez.

CHIRLA Statement: Data set about Californians with DRAI reveals worries over food, housing.

