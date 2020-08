California presenta la demanda número 100 contra el gobierno de Donald Trump

El pasado viernes California presentó la demanda número 100 contra la administración del presidente Donald Trump, manteniendo la batalla legal contra los políticas del gobierno republicano que amenazan a los residentes del estado, según destaca el fiscal general Xavier Becerra.

La nueva querella legal desafía los cambios a las reglas ambientales realizados por el Gobierno federal en julio pasado al restringir los requisitos de la Ley de Política Ambiental Nacional (NEPA).

“La Administración Trump ha pasado la mayor parte de cuatro años tratando de revertir protecciones críticas y deshacer el progreso duramente luchado, particularmente cuando se trata de nuestro medioambiente, tierras públicas y recursos naturales”, dijo Becerra en un comunicado.

With the NEPA lawsuit, we have sued @RealDonaldTrump 100 times.

⁰And while we don’t go looking for a fight, we’re prepared to act when the people, resources, and values of California are at stake. pic.twitter.com/fweBVxFQv2

— Xavier Becerra (@AGBecerra) August 28, 2020