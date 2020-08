Gobernador de California ordena una investigación sobre las fallas y proclama emergencia eléctrica

Durante una conferencia de prensa el gobernador de California, Gavin Newsom, hizo referencia a las fallas eléctrica que presentó el estado durante el fin de semana en la ola de calor que azota al oeste del país.

En su intervención el mandatario abogó por una investigación que determine las causas de estas interrupciones del servicio para evitar que vuelva a pasar.

“No podemos controlar el clima, pero podemos prepararnos para estos eventos climáticos. No tener un plan y fallar en la predicción de estos bajones eléctricos por alta demanda, es inaceptable”, aseguró Newsom.

“Como gobernador acepto la responsabilidad para atacar este problema inmediatamente y asegurarnos de que no vuelva a pasar nunca más”, sentenció el mandatario regional.

Durante el fin de semana, las autoridades estatales trabajaron agresivamente para generar más energía, incluyendo incrementos en fuentes como Los Angeles Department of Water and Power (LADWP), el California State Water Project e generadores de capital privado.

